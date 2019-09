Gremsdorf 25.09.2019

Basar

Gebrauchtes für Kinder

Die Kita "Kinderparadies" in der Kellerstraße 12 in Gremsdorf veranstaltet in ihren Räumen am Sonntag, 29. September, von 13.30 bis 15.30 Uhr einen Herbst/Winter-Secondhandbasar. Angeboten werden nebe...