Gebrauchtes für Baby und Kind

Der Kinderförderbund Sandberg organisiert am Samstag, 13. April, seinen alljährlichen Baby- und Kinderbasar in der Pfarrscheune in Sandberg. Eltern und Großeltern können von 13 bis 15.30 Uhr Spielwaren, Sportartikel und alles rund ums Baby und Kind erwerben. Schwangere mit Mutterpass dürfen bereits ab 12.30 Uhr stöbern. Die Annahme der Artikel ist am Donnerstag, 11. April, von 17 bis 19 Uhr und am Freitag, 12. April, von 9 bis 10 Uhr (zwei Körbe je Teilnehmer). 15 Prozent des Erlöses behält der Kinderförderbund. Verkaufnummern gibt es unter Tel.: 0176/450 140 40 (auch über WhatsApp), teilt der Kinderförderbund mit. sek