Gebrauchte Spielsachen günstig erwerben

Das Basarteam der katholischen Pfarrei Herz Jesu veranstaltet am Samstag, 23. November, von 10 bis12 Uhr wieder einen großen Spielzeugbasar im Pfarrzentrum, Hartmannstraße. Verkauft werden können Spielsachen und Kinderbücher aller Art sowie Bobbycars, Fahrräder und Kinderwagen. Wer selbst etwas anbieten will, meldet sich unter Tel.: 0971/998 76 (Nummer 1 bis 100) und Tel.: 0971/667 49 (ab Nummer 101) an. 20 Prozent des Verkaufspreises werden sozialen Zwecken gespendet, teilt das Basarteam mit. Die Kaffeebar hat ebenfalls geöffnet, heißt es in einer Pressemitteilung. sek