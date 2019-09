Gebrauchte Kinderwagen

Die "Drunter und Drüber Zwillings- und Mehrlingselterninitiative Bayreuth und Umgebung" veranstaltet am Sonntag, 29. September, wieder ihren traditionellen Flohmarkt für Baby- und Kinderwaren. Angeboten werden bei dieser Veranstaltung wie immer gut erhaltene Herbst- und Winterbekleidung, Umstandsmode, Kinderwagen, Babyzubehör, Spielsachen und vieles mehr.

Der Flohmarkt findet von 12.30 bis 15 Uhr in der Turnhalle des Sportvereins, Streitmühlstraße 2 in Himmelkron statt. Einlass für Schwangere ist am Verkaufstag bereits ab 11.30 Uhr. Danach ist der Flohmarkt mit seinem breiten Angebot für alle Interessenten geöffnet. Eine Kleinigkeit zu essen und die Möglichkeit, sich auszutauschen gibt es in der Kaffeestube. Alle Informationen auch unter www.mehrlingseltern-bayreuth.de.tl. red