Der Elternbeirat des Kindergartens St. Martin Untererthal veranstaltet am Sonntag, 22. September, wieder seinen traditionellen Herbst-Kleider-und-Spielzeugbasar zugunsten des Kindergartens in der Erthalhalle. Von 13 bis 15.30 Uhr können Artikel rund ums Kind erstanden werden. Die Anlieferung der Artikel durch die Anbieter erfolgt am Samstag, 21. September, von 10 bis 12 Uhr. sek