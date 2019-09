Der Elternbeirat des Kindergartens St. Martin Untererthal veranstaltet am Sonntag, 22. September, wieder einen Herbst-Kleider- und Spielzeugbasar zugunsten des Kindergartens in der Erthalhalle. Von 13 bis 15.30 Uhr können die Artikel rund ums Kind erstanden werden. Wer selbst Kinderkleider und Spielsachen verkaufen möchte, meldet sich bis Sonntag, 15. September, per E-Mail unter basar.untererthal@gmx.de an und kann seine Artikel am Samstag, 21. September, von 10 bis 12 Uhr anliefern. sek