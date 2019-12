Geborene Gewinner

Nomen est omen: Die "Natural born winners " haben das Ehemaligenturnier des Jack-Steinberger-Gymnasiums in der Bayernhalle gewonnen. Es wurde unter der Leitung von Winnie Böck mit zwölf Schülern eines P-Seminars organisiert.

Die Aufgaben wurden untereinander verteilt, sodass Kleingruppen unter anderem für die Organisation allgemein, Bewirtung und Verpflegung, sportliche Organisation und Öffentlichkeitsarbeit und Medien entstanden. In regelmäßigen Abständen fanden immer wieder Treffen statt, um sich zu besprechen und Fortschritte auszutauschen. Nach mehrwöchiger intensiver Vorbereitung war somit alles geplant, und der Austragung des Turniers stand nichts mehr im Wege.

Am Tag des Ereignisses fanden sich alle sechs gemeldeten Mannschaften in der Sporthalle ein. Nach kurzer Einführung wurde es sportlich, und alle Teilnehmer starteten mit Euphorie und dem Ziel, zu gewinnen in den Tag. Die Teams duellierten sich in Volleyball und Tchouk-Ball und versuchten möglichst viele Punkte in den Minispielen zu erzielen, so zum Beispiel beim Bierkistenstapeln, Leitergolf, Tischcurling oder Badmintondarts.

Nachdem alle Mannschaften die Spiele erfolgreich absolviert hatten, war klar: Einmal mehr hat sich das Team "Natural born winners" durchgesetzt, wie bereits in den Jahren zuvor, und hat gewonnen. Die Mannschaft darf den Wanderpokal nun behalten.

Neben der sportlichen Betätigung bot das Turnier in der Bayernhalle aber auch die Gelegenheit, ehemalige Schulkollegen und -kolleginnen zu treffen und neue Freundschaften zu knüpfen. red