Geblendeter Radfahrer überschlägt sich

Den Flurweg in Verlängerung des Reiterweges befuhr am Samstag gegen 23.30 Uhr ein 54-Jähriger mit seinem Fahrrad, als ihm ein Auto mit aufgeblendetem Fernlicht entgegenkam. Der Radfahrer musste ausweichen und überschlug sich im Straßengraben. Ohne sich um den verletzten Mann und den entstandenen Sachschaden zu kümmern, setzte der Pkw-Fahrer seine Fahrt fort. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.