Herzogenaurach vor 13 Stunden

Schulanfang

Gebietsverkehrswacht Herzogenaurach gibt Tipps für sicheren Schulweg

Tipps für einen sicheren Schulweg gibt die Gebietsverkehrswacht Herzogenaurach. Anlass ist der Beginn des neuen Schuljahres am 10. September. Rund 115 000 Kinder machen sich an diesem Tag in Bayern er...