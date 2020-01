Gebetswoche in Forchheim

Einmal im Jahr treffen sich weltweit Christen, um die Einheit untereinander zu feiern, so auch in Forchheim: Der Eröffnungsgottesdienst der Allianz-Gebetswoche wird am Sonntag, 19. Januar, um 9.30 in der St.-Johannis-Kirche in Forchheim (Zweibrückenstraße) gefeiert. Das Thema lautet "Was gibt unserem Leben Wurzeln?" Danach gibt es die Möglichkeit, sich bei Kaffee näher kennenzulernen und sich auszutauschen. Es laden ein die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Johannis, der Marburger Kreis, der CVJM, die Emmaus-Gemeinde und die Baptistengemeinde (Kreuzkirche). red