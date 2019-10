Wittershausen 30.09.2019

Gebetsanliegen in den Fürbittenkasten geben

In der St. Georg-Kirche in Wittershausen wird am Freitag, 4. Oktober, das Allerheiligste ausgesetzt. Der Gottesdienst beginnt um 18.30 Uhr. Danach folgt die stille Anbetung. Persönliche Gebetsanliegen...