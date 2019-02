Gebete aus Slowenien

Der Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen findet am Freitag, 1. März, um 19 Uhr im Johannishaus in Schwarzach (nicht in der Kirche) statt. Aus Slowenien, einem der kleinsten und jüngsten Länder Europas kommt die Gebetsordnung zum diesjährigen Weltgebetstag. "Kommt, alles ist bereit, ihr seid herzlich eingeladen, kommt es ist noch Platz", nach diesem Motto laden die Frauen des Weltgebetstagsteams aus Schwarzach und Mainroth zum Mitbeten und Mitfeiern ein. Im Anschluss können beim gemeinsamen Essen landestypische Spezialitäten verkostet werden, und es gibt noch viel über Land und Leute zu erfahren.

Auch in Himmelkron wird am Freitag der Weltgebetstag der Frauen gefeiert. Das Weltgebetstagsteam Himmelkron/Lanzendorf lädt alle herzlich um 19.30 Uhr in die Autobahnkirche zum gemeinsamen Gottesdienst und anschließendem slowenischen Imbiss in der Begegnungsstätte (neben der Autobahnkirche) ein. red