Gebet "5 nach 6" in Sankt Kilian

Auch in diesem Jahr lädt das Vorbereitungsteam der Pfarrei St. Kilian zu einem Gebet "5 nach 6" ein. Wer in der Fastenzeit Ruhe, Entspannung und das Sein bei Gott sucht, ist an den Montagen 11., 18. und 25. März sowie am 1. April jeweils von 18.05 bis etwa 18.25 Uhr in der Hauskapelle des Altenheims St. Bruno in Haßfurt willkommen. Meditative Musikstücke werden dargeboten.