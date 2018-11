Gebaute Relikte in China

Im Begleitprogramm zur aktuellen Sonderausstellung "Chinas Rot - Ein Land zwischen Tradition und Moderne" werden die Kontakte zwischen Bayern und China beleuchtet. Der Coburger Jürgen M. Werobèl-La Rochelle hat in Shandong gearbeitet und dort ein großes Projekt der Bundesrepublik Deutschland vorbereitet. Am morgigen Sonntag um 15 Uhr wird er im Naturkunde-Museum Coburg einen Vortrag über diese chinesische Provinz und ihre spezielle Beziehung zu Bayern halten. Dabei wird er insbesondere die architektonischen Relikte aus der deutschen "Kolonialzeit" in Qingdao zeigen, wie die ehemalige Residenz des deutschen Gouverneurs (Foto), die noch heute zu den beeindruckendsten Gebäuden in Quingdao zählt. Für den Vortrag ist ein Eintritt in Höhe von 3 Euro (Kinder 1 Euro) zu entrichten. Foto: Werobèl