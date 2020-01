Geballte Ladung und versteckte Historie

"Sollten Sie einmal auf der B 279 nördlich des Städtchens Baunach an ihr vorbeifahren, nehmen Sie sich eine Viertelstunde Zeit und stellen Sie sich vor, wie es wohl in ihrer Erbauerzeit 1710 gewesen sein mag, als die Karren und Fuhrwerke der Bauern und Händler über sie hinwegrollten." Dieser Aufruf stand 1980 in der Zeitung, kurz nachdem die historische Leucherhofbrücke über die Baunach aufwendig restauriert und für heutige Lasten bis 30 Tonnen aufgerüstet worden war. Mit ihren stützenden Flügelmauern gilt die 110 Meter lange unter Fürstbischof Lothar Franz erbaute Sandsteinbrücke als architektonische Besonderheit. Schade, dass sie sich heute - für Passanten auf der Bundesstraße unsichtbar - hinter Bergen aus Vlies sowie Heu- und Strohballen verbirgt. Foto: Eckehard Kiesewetter