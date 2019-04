Gebäude mit Graffiti beschmiert

Zu einer Sachbeschädigung kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Adolf-Kolping-Straße. Hier "verzierten" unbekannte Täter die Flusswand eines Gebäudes mit einem zwei Mal zwei Meter großen Graffiti. Hierbei schmierte der Täter jedoch so sehr, dass seine Schrift nicht mehr entziffert werden kann. Wer kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben?