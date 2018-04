Gebäude energetisch sanieren

Die Volkshochschule (VHS) Erlangen lädt zusammen mit dem Verein "Energiewende ER(H)langen" zu einem Vortragt mit dem Thema "Gebäude energetisch planen und sanieren" ein. Insbesondere bei der Sanierung und beim Neubau von Gebäuden stehen Bauherren und Gebäudebetreiber vor großen Herausforderungen, geplante Vorhaben nachhaltig und energieeffizient umzusetzen, heißt es in der Einladung.

Dass dies möglich ist, beweisen viele realisierte Projekte des Referenten Benjamin Wimmer. Ausgewählte Sanierungs- und Neubauprojekte werden vorgestellt und die Herangehensweise wird erläutert. In der abschließenden Diskussionsrunde bleibt ausreichend Zeit für individuelle Fragen der Besucher. Termin ist Montag, 16. April, um 19.30 Uhr in der VHS Erlangen, Friedrichstraße 19. Der Eintritt ist frei. red