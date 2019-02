Gebäck im Sprachcafé

Das Team des Sprachcafés im Mehrgenerationenhaus in Haßfurt lädt für diesen Donnerstag, 21. Februar, alle Familien und Generationen von hier und anderswo von 16 bis 18 Uhr in das Café/Bistro "Offener Treff" im Mehrgenerationenhaus in Haßfurt ein. Neben dem sozialen und kulturellen Austausch können die Teilnehmer selbst gebackenes ukrainisches Gebäck einer freiwillig Engagierten genießen.

Nähere Informationen zum Sprachcafé und Freiwilligenengagement im Mehrgenerationenhaus erhalten Interessierte beim Team des Mehrgenerationenhauses in Haßfurt unter Telefon 09521/9528250. red