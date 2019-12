Geänderter Dienstbetrieb

Aufgrund einer internen Veranstaltung am Dienstag, 17. Dezember, ist die Stadtverwaltung ab 12 Uhr für den Publikumsverkehr geschlossen. Das Wahlamt hat bis 16 Uhr geöffnet und ist in der Maxstraße 20 a zu finden. Die Stadtbücherei und das Jugend- und Kulturzentrum sind ganztägig für den Publikumsverkehr geschlossen. In der Musikschule findet der Unterricht wie gewohnt statt. Der Wertstoffhof und das Hallenbad schließen bereits ab 14 Uhr. Der Servicebetrieb schließt um 14.30 Uhr. Der Wildpark Klaushof und die Volkshochschule sind wie gewohnt auf. sek