Geänderte Zeiten

Während der Weihnachtsfeiertage gelten im Bruder-Franz-Haus auf dem Kreuzberg gesonderte Öffnungszeiten: Am 24. Dezember ist geschlossen, am 25. und 26. Dezember sowie am 31. Dezember ist durchgehend von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Ab dem 1. Januar gelten wieder die regulären Winteröffnungszeiten. Von November bis März ist das Bruder-Franz-Haus, in dem sich neben der Tourist-Information auch Ausstellungs- und Meditationsräume befinden, täglich von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Bis zum 2. Februar ist die Krippenausstellung zu sehen. sek