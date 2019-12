Geänderte Zeiten

Das Landratsamt Kulmbach bleibt am Freitag, 27. Dezember, für den Publikumsverkehr geschlossen. Im Ausgleich bleibt das Landratsamt am Montag, 30. Dezember, bis 17.30 Uhr geöffnet. Um das Einreichen von Wahlvorschlägen für die Kommunalwahl 2020 auch am 27. Dezember sicherzustellen, wird ein Sonderdienst eingerichtet. Unter der Durchwahl 09221/707248 ist von 7.45 bis 12.30 Uhr das Sachgebiet Kommunale Angelegenheiten zu diesem Zweck erreichbar. Zum Jahreswechsel gelten somit für das Landratsamt folgende Öffnungszeiten: Montag, 23. Dezember: Besuchszeiten: 7.45 bis 15 Uhr, Servicecenter: 7.30 bis 16.30 Uhr; Dienstag, 24. Dezember, bis Freitag, 27. Dezember: geschlossen; Montag, 30. Dezember: Besuchszeiten: 7.45 bis 17.30 Uhr, Dienstag, 31. Dezember: geschlossen. Ab 2. Januar gelten wieder die regulären Öffnungszeiten. red