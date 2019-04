Geänderte Sprechzeiten

Seit der Fertigstellung des Umbaus des kath. Pfarrbüros in der Hartmannstraße 4 in Bad Kissingen (wir berichteten), hat die Pfarrbürobeschäftigte Klara Geißler ihren Dienstsitz nun auch im zentralen Pfarrbüro in Bad Kissingen. Deswegen fällt ab sofort dienstags die Öffnungszeit im Außenpfarrbüro in Arnshausen weg. In Arnshausen und in Reiterswiesen sind die Pfarrbüros donnerstags weiterhin nachmittags geöffnet: in Arnshausen: 16 bis 17 Uhr, in Reiterswiesen: 17.30 bis 18.30 Uhr. sek