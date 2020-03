Geänderte Schulanmeldung

Anders geregelt ist die Schuleinschreibung an der Grundschule Bad Brückenau zum Schuljahr 2020/21 angesichts der aktuellen Corona-Entwicklung.

Das Kind wird bis 24. März telefonisch oder schriftlich (auch per Mail) angemeldet. Bei telefonischer Anmeldung soll der Zeitraum zwischen 9 und 12 Uhr genutzt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Die Unterlagen werden der Schule fristgerecht auf dem Postweg, per E-Mail oder persönlich im Briefkasten der Schule abgegeben. Dazu gehören: Kopie der Geburtsurkunde, Bescheinigung des Gesundheitsamtes über die amtsärztliche Vorschul-Untersuchung, der Nachweis über zwei Masernimpfungen (z.B. als Kopie der Seite im Impfbuch), bei Alleinerziehenden eine Kopie der Sorgerechtsbescheinigung, bei Kindern, die nicht in Deutschland geboren sind, eine Kopie des Registrierscheins.

Die Weitergabe des Bogens "Informationen für die Grundschule" (Übergabebogen), der den Eltern vom Kindergarten ausgehändigt wird und Hinweise zur Schulfähigkeit des Kindes geben kann, ist hilfreich für die Schule, aber nicht verpflichtend

Sollte für die "Korridorkinder", die zwischen dem 1. Juli und dem 30. September sechs Jahre alt werden, noch Beratungsbedarf bestehen, sollen sich die Eltern telefonisch bei der Schule melden. Der endgültige Termin für die Entscheidung, ob das Kind zum Schuljahr 2020/21 oder zum Schuljahr 2021/22 eingeschult werden soll, ist der 14. April. Es bedarf einer schriftlichen Mitteilung.

Sollten die Eltern für ihr Kind die Betreuung im offenen Ganztag in Erwägung ziehen, bittet die Schule um eine schriftliche Mitteilung, auch mit der Angabe, ob eine Teilnahme an zwei, drei oder vier Tagen gewünscht wird. Der Antrag kann in der Schule abgeholt werden. red