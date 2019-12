Die Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft hat wegen der Kommunalwahl geänderte Öffnungszeiten, die der Einreichung von Wahlvorschlägen dienen und die Möglichkeit bieten sollen, sich in die Unterstützungslisten einzutragen. Von Dienstag, 17. Dezember, bis Donnerstag, 23. Januar, ist die Verwaltung von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie von Montag bis Mittwoch von 13 bis 16 Uhr geöffnet. An den Donnerstagen ist von 13 bis 17.30 Uhr geöffnet. Offen ist auch am Samstag, 18. 1., von 10 bis 12 Uhr und am Donnerstag, 23. 1., von 13 bis 20 Uhr. Am 24. und 31. 12. ist zu. sek