Geänderte Öffnungszeiten

Über die Osterfeiertage ändern sich die Öffnungszeiten im Hofheimer Hallenbad, teilt das Landratsamt Haßberge mit. Das Schwimmbad ist am heutigen Gründonnerstag von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Von Karfreitag, 19. April, bis einschließlich Ostermontag, 22. April, ist die kreiseigene Einrichtung geschlossen. Ab Dienstag, 23. April, gelten wieder die regulären Öffnungszeiten. Diese sind am Montag von 16 bis 19 Uhr, am Dienstag von 8 bis 10 Uhr, am Mittwoch von 18 bis 22 Uhr, am Donnerstag von 18 bis 22 Uhr, am Freitag von 16 bis 20 Uhr, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. red