Elfershausen 01.08.2019

Pfarrbüro

Geänderte Öffnungszeit

Das Pfarrbüro Elfershausen ist am Donnerstag, 8. August, nur am Nachmittag von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Am Dienstag, 20. August, bleibt das Büro ganztags geschlossen. sek