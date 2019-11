Geänderte Öffnungszeit in der Gäste-Information

Geänderte Öffnungszeiten gibt es in der Gäste-Information der Staatlichen Kurverwaltung im Staatsbad Brückenau am Montag, 11. November. Hier ist das Team der Staatlichen Kurverwaltung auf einer innerbetrieblichen Veranstaltung und die Gäste-Information deshalb von 9 bis 10 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr besetzt. Am Dienstag, 26. November, ist das Team bei einer innerbetrieblichen Fortbildung, die Gäste-Information ist dann von 9 bis 12 Uhr und 14.30 bis 17 Uhr besetzt. sek