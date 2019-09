Die Verwaltungsgemeinschaft Marktleugast informiert darüber, dass sich die Öffnungszeiten am 26. und 30. September ändern. Die Verwaltung ist am Donnerstag, 26. September, ausschließlich von 8 bis 10 Uhr und am Montag, 30. September, von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Die Bürger werden um Verständnis gebeten. red