Geänderte Müllabfuhr

Das Landratsamt Lichtenfels gibt bekannt, dass sich die Termine für die Müllabfuhr infolge des Tags der Deutschen Einheit am Donnerstag, 3. Oktober, wie folgt ändern: Statt am Donnerstag, 3. Oktober, wird der Abfall erst am Freitag, 4. Oktober, abgeholt, die Touren vom Freitag, 4. Oktober, verschieben sich auf Samstag, 5. Oktober. Da die Abfuhr bereits ab 6 Uhr beginnt, wird gebeten, die Behälter/Säcke rechtzeitig zur Abholung bereitzustellen. Informationen zur Abfallentsorgung sind auch auf den Internetseiten des Landkreises unter www.landkreis-lichtenfels.de zu finden. red