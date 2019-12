Kulmbach 16.12.2019

Weihnachtsferien

Geänderte Marktzeiten

Während der Weihnachtsferien findet der Wochenmarkt am Samstag, 21. und 28., sowie Dienstag, 24., 31. Dezember, und am Samstag, 4. Januar, von 7 bis 12 Uhr in eingeschränkter Form und abhängig von der...