Aufgrund des Feiertages am Donnerstag, 15. August, ergeben sich folgende Änderungen bei der Müllabfuhr im Stadtgebiet: Rest- und Bioabfall sowie die Papiertonnen werden statt am Donnerstag, 15. August, erst am Freitag, 16. August, abgeholt. Der Gelbe Sack wird im Gebiet KG 4 statt am Freitag, 16. August, erst am Samstag, 17. August, abgefahren. sek