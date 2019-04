Geänderte Abfuhrtermine

Über die Ostertage ergeben sich Änderungen bei den Abfuhrterminen in der Stadt Bad Kissingen: Rest- und Biotonne werden ab Montag, 22. April, jeweils einen Tag später geleert als üblich. Die Abholung der Gelben Säcke erfolgt in KG 1 am Donnerstag, 18. 4., in KG 2 am Dienstag, 23. 4., in KG 3 am Donnerstag, 25. 4., und in KG 4 am Samstag, 27. 4. sek