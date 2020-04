Geänderte Abfuhrtage wegen Ostern

Der Fachbereich Abfallwirtschaft am Landratsamt macht darauf aufmerksam, dass es im Hinblick auf die bevorstehenden Osterfeiertage im kompletten Landkreisgebiet zu Verschiebungen im Abfuhrplan kommt.

Besondere Gewichtung kommt hierbei insbesondere der Müllbehälterabfuhr zu. Während die Abholungen in der Karwoche vorterminiert werden mussten, erfolgt nach den Osterfeiertagen in der zweiten Ferienwoche eine Nachholung. Diese sowie alle weiteren Feiertagsverschiebungen des Kalenderjahres 2020 wurden von Seiten der Abfallwirtschaft bereits bei der Erstellung des Abfallkalenders 2020 berücksichtigt und dort korrekt hinterlegt. Auch die Nutzer der kostenfreien Erinnerungsmails und -Apps brauchen keine weiteren Vorkehrungen zu treffen, da in den angebotenen Kalendarien die relevanten Feiertagsverschiebungen eingearbeitet sind, heißt wes aus dem Landratsamt.

Auf Bitte der eingesetzten Entsorgungsdienstleister erinnert das Ressort Abfallwirtschaft auch daran, dass Abfallbehälter und gelbe Säcke am terminierten Abfuhrtag ab 6 Uhr bereitstehen müssen.

Über die Internet-Plattform www.abfalltermine-bamberg.de bietet der Landkreis die Möglichkeit an, sich kostenfrei für einen E-Mail-Erinnerungsservice zu registrieren. Außerdem können sich interessierte Kunden gemeindebezogen ihre Abfalltermine als digitalen Kalender herunterladen sowie PDF-Nachdrucke der Abholpläne generieren. Zusätzlich wird auf dem Portal zur Android-App auch eine kostenfreie App für iOS-Endgeräte angeboten. Die Abfallberatung des Landkreises steht bei Rückfragen zu den Terminverschiebungen, aber auch zu anderen Belangen unter folgenden Telefonnummern zur Verfügung: 0951/85-706 oder 85-708. red