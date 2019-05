GDW ehrt langjährige Mitarbeiter

1994 wurde die Firma GDW gegründet, in einem Markt, der noch ganz anders war. Künstliche Intelligenz (KI), Cloud, Internet der Dinge (IoT) waren noch nicht mal gedacht. Heute, 25 Jahre später, können Drehmaschinen auch digital. Das Fundament aber sind nicht Bits und Bytes, sondern Innovation, Erfahrung und Kompetenz für den Markt und die Kunden. "Nur wenn wir wissen, was die Kunden für ihre Anwendung wirklich benötigen, wenn wir ihnen also zuhören und für sie Drehmaschinen und Anwendungen entwickeln, die ihren Arbeitsalltag erleichtern, können wir auf Dauer überleben", fasste Hans Ort, Geschäftsführer und Inhaber der GDW Drehmaschinen-Manufaktur in Höchstadt, in seiner Festrede anlässlich des 25. Firmenjubiläums zusammen.

Der heute 65-Jährige ist in der Region groß geworden, hat dort seine Ausbildung als Schlosser gemacht und lange Jahre bei einem anderen großen Maschinenhersteller gearbeitet, ehe er 2005 mit GDW ein ganz neues Kapitel in seinem Leben aufschlug. Am Standort Höchstadt arbeiten heute über 50 Mitarbeiter an den nächsten 25 Jahren von GDW - einige von ihnen sind schon seit den Anfangstagen dabei, andere wurden 1994 erst geboren.

"Mitarbeiter mit langjährigem Fachwissen gepaart mit jungen, neugierigen Nachwuchskräften, schnelle Entscheidungswege und viele neue Ideen zur Verfeinerung der Drehmaschinen und nicht zuletzt eine Vertrauen schaffende Personalpolitik ohne Befristung und Leiharbeit sind und bleiben die entscheidenden Erfolgs-Bausteine von GDW, einem klassischen Familienbetrieb", resümierte Ort bei der Ehrung treuer Mitarbeiter. red