Obersdorf 10.01.2020

GDL-Pensionisten halten Stammtisch

Die Ortsgruppe Lichtenfels der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hält am Donnerstag, 30. Januar, ihren Pensionistenstammtisch. Beginn ist um 14 Uhr in der Gaststätte Brückner in Obersdorf. ...