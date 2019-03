GBV gründet Kindergruppe

In der Jahreshauptversammlung des Gartenbauvereines Wiesenttal im Gasthof "Wolfschlucht" in Muggendorf wurden die Vorsitzenden im Amt bestätigt. Dies sind: Norbert Jungkunz (Erster Vorsitzender), Hans Schilling (Zweiter Vorsitzender), Werner Borchert (Schriftführer), Roland Hösch (Kassier).

Sprösslinge sind beitragsfrei

Die Versammlung fasste den spontanen Beschluss der Gründung einer Kindergruppe. Die Leitung übernimmt Beate Knauer. Die Sprösslinge sind beitragsfrei und über den Verein versichert. Ein Obstbaumschneidekurs mit Diplom-Ingenieur Hans Schilling findet am kommenden Samstag, 23. März, 10 Uhr, statt. Treffpunkt ist in Streitberg am "Alten Berg", Obstwiese Hohe-Lorenz. Die Obstwiese ist zu erreichen von Streitberg aus in Richtung Störnhof beziehungsweise von Störnhof in Richtung Streitberg: An der Kreuzung geht es weiter Richtung Hummerstei, danach folgt man der Beschilderung. Schneidewerkzeug bitte mitbringen. Interessant wird es für alle Gemüsegärtner am Samstag, 30. März: Dann hält Leo Löblein einen Vortrag über das ganzjährige Gemüsebeet. Hierfür ergeht Einladung um 19 Uhr in die "Wolfschlucht" in Muggendorf. red