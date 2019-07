Gaustadter "Erste" bleibt in der Bayernliga

Die Relegation zur Radball-Bayernliga fand in Bechhofen bei Ansbach statt. Die erste Mannschaft vom RKB Solidarität Gaustadt (Marcel Fuchs/Lukas Alt) und Stein IV, die die beiden Relegationsplätzen der Bayernliga belegten, traten gegen Bechhofen II und III aus der Landesliga Süd sowie gegen Gaustadt II (Marko Fichna / Sebastian Fichna ) und Waldbüttelbrunn aus der Landesliga Nord an.

Umkämpftes Vereinsduell

Bereits im ersten Spiel gegen die eigene "Zweite" taten sich Fuchs und Alt schwer. Für den verhinderten Steffen Alt spielte Sebastian Fichna mit seinem Bruder Marko Fichna für Gaustadt II. Die erste Mannschaft gewann knapp mit 3:2. Keine Probleme hatte sie gegen Bechhofen II. Hier gab es einen ungefährdeten 5:2-Erfolg. Die Soli Waldbüttelbrunn wurde ebenfalls klar mit 5:2 geschlagen. Ein spannendes Spiel gab es gegen den Mitfavoriten Bechhofen III, der das heimische Publikum im Rücken hatte. Fuchs und Alt taten sich anfangs schwer, behielten aber die Ruhe und siegten verdient mit 8:4. Im letzten Spiel spielte Gaustadt I gegen den Bayernligisten Stein IV. Auch hier ließen Fuchs und Alt nichts mehr anbrennen und gewannen verdient mit 4:3.

Glück fehlte

Auch die zweite Mannschaft vom RKB Solidarität Gaustadt kam mit sehr guten Ergebnissen aus Bechhofen zurück. Gegen Waldbüttelbrunn gab es für die Brüder Fichna ein 5:5, gegen Bechhofen III eine sehr knappe 5:6-Niederlage und gegen Bechhofen II einen hochverdienten 5:4-Sieg. Auch der Bayernligist Stein IV kam gegen Gaustadt II nicht über ein 3:3 hinaus. Mit etwas mehr Glück hätten Marko und Sebastian Fichna noch den einen oder anderen Punkt mitnehmen können.

"Zweite" hofft noch

Der RKB Solidarität Gaustadt I mit Fuchs/Alt gewann alle Spiele und verbleibt mit dem ersten Platz in der Relegation in der Bayernliga. Bechhofen II mit Jonas und Christoph Scherb steigt als Zweiter in die Bayernliga auf. Die Soli Waldbüttelbrunn (3.) und Gaustadt II (4.) dürfen noch auf den Aufstieg hoffen. Falls Goldbach und Kissing am Wochenende den Sprung von der Bayernliga in die II. Liga schaffen, dann würden auch noch diese beiden Mannschaften in die Bayernliga nachrücken. Als Schiedsrichter fungierten Patrick Scherb (RVA Bechhofen) und Reiner Fuchs (Soli Gaustadt). rf