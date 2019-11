Der Rat des barmherzigen Vaters an seinen älteren Sohn (Lukasevangelium 15,32) ist das Thema der Gaustadter Alltagsexerzitien 2019. Die Gruppentreffen beginnen am heutigen Dienstag um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum St. Matthäus am Bonhoefferplatz und sind - wie üblich - ökumenisch ausgerichtet. Unter der Leitung von Wilfried Geyer wenden sie sich an Menschen, die sich einmal ein paar Wochen lang tiefer mit dem Glauben beschäftigen wollen. red