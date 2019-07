Gauschützen proklamieren König

Im zurückliegenden Mai trafen sich über zwei Wochen verteilt die Schützen aus dem Gau Schweinfurt-Haßberge, um ihren Gauschützenkönig zu ermitteln. Das Ergebnis steht zwar schon fest, wird aber noch geheimgehalten. Im Rahmen der Gauschützenproklamation am kommenden Samstag, 20. Juli, in Rothhausen soll der Name jetzt feierlich verkündet werden. In Rothhausen findet das "Fest der 3 Vereine" statt, bei dem an diesem Tag ein Festzug durch den Ort führt, weil neben den Jubiläen von Sportverein und Feuerwehr auch die Schützengesellschaft Rothhausen ihr 130-jähriges Bestehen mit 45 Jahren Vereinswiedergründung feiert. Die feierliche Proklamation beginnt um 17 Uhr. Am Abend spielen die Frankenräuber bei der als Open-Air geplanten Veranstaltung an der Schulturnhalle auf. Das Fest setzt sich am Sonntag, 21. Juli, mit der Segnung der neuen Feuerwehrpumpe, einem Torwandschießen und Kinderflohmarkt fort. sek