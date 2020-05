Gaumenfreuden gegen die Krise

Wenn sich edle Kochkunst und edle Tropfen an einer tollen Location zusammenfinden, kann man von einem Glücksfall ausgehen. Die Brennerin Franziska Bischof aus Wartmannsroth hat die geeignete Location mit ihrer Destillathek auf dem eigenem Hof, und Kharis Koch mit Catering-Service aus Untererthal sucht dringend neue Tätigkeitsfelder in diesen unsicheren Virus-Zeiten, in denen die gewohnten Aufträge aufgrund abgesagter Events wegbrechen. "Warum sollen wir da nicht ein gemeinsames Projekt probieren?", haben sich beide durch den Kopf gehen lassen.

Zumal Brennerin Franziska für ihre Destillathek eine Gaststätten-Erlaubnis besitzt. Nach Lockerung der virusbedingten Vorschriften kann es losgehen. Ab Freitag, 29. Mai, lockt das festliche Menü, zu dem gern auch edle Tropfen gereicht werden.

Weitere Termine sind für den nachfolgenden Freitag geplant, nämlich am 5. Juni sowie für Mittwoch, 10. Juni, und Freitag, 12. Juni, jeweils von 20 bis 22 Uhr. An den vier Terminen soll es zweimal Barbecue und zweimal gehobenes Drei-Gänge-Menü geben. (Nachzulesen auf Kochs Homepage www.kochs.catering und www.diebrennerin.de). Anmeldungen sind bei Franziska Bischof, Tel.: 09737/ 691 30 35 oder 0176/979 285 20.

"Ich bereite Lebensmittel aus der heimatlichen Region frisch zu", nennt Koch die Philosophie seiner fränkisch-mediterranen Küche. Seit 2016 hat er ein Catering-Unternehmen. Er versorgt Events, Feste und Feiern. Mit den Einschränkungen wegen des Corona-Virus brachen jedoch viele Aufträge weg. Geblieben ist der Mittagstisch "To go", also zum Verzehr außer Haus.

"Die Brennerei leidet auch unter der Virus-Krise", sagt Franziska. Da sei sie auf die Idee gekommen, zu den edlen Bränden ein tolles Abendessen anzubieten. Vor ein paar Tagen setzte man sich zusammen und beriet. "Zumindest einen Versuch ist es wert", meint die kreative Brennerin. Das neue Projekt habe gewissermaßen Start-up-Charakter. Neu an dem Konzept sei das hochwertige Gaumenerlebnis mit besonderen Soßen sowie Top-Fleischqualität aus Kochs Küche und auserlesenen Tropfen aus der Brennerei Bischof. Gelerntes Handwerk aus der Sterneküche Laudensack lässt grüßen.

Wohnmobilisten willkommen

Ab Samstag, 30. Mai, dürfen bei den Bischofs Wohnmobilisten Station machen. Am besten mit der Vignette vom "Landvergnügen". Franziska Bischof ist nicht nur Brennerin mit langer Familientradition und Edelsommelière, sondern seit heuer auch von der Tourismus Bayern GmbH als Bayern-Botschafterin rekrutiert. Sprachwissenschaft und Tourismus-Management mit Auslandserfahrung hat sie längst erworben.