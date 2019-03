Gaudiwurm und Faschingstanz

Die DJK Weichtungen veranstaltet am kommenden Sonntag, 3. März, ein buntes Faschingstreiben in der Dorfhalle. Das Programm startet mit Kinderfasching, der Gaudiwurm setzt sich um 13.33 Uhr an der Weichtunger Schule in Bewegung. Unter Begleitung der Ransbachtaler Blasmusik zieht er dann zur Dorfhalle, wo die Party bis 17 Uhr läuft. Ab 19 Uhr heißt es dann Faschingstanz mit "Price Payne". Einlass ist um 18 Uhr. Als Höhepunkte werden Showtanzeinlagen geboten. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, teilt der Verein abschließend mit. sek