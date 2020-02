Gaudiwurm schlängelt sich durch Rattelsdorf

Am Samstag, 22. Februar, um 14 Uhr ist wieder der Startschuss für den Faschingsumzug in Rattelsdorf. Neu in diesem Jahr sind die Aufstellung und die Route des Gaudiwurms. Ab 13 Uhr kann man sich an der "alten B 4" am Festplatz einen guten Platz sichern. Der Zug wird vom gemeindlichen Faschingswagen durch die Bamberger Straße in Richtung Marktplatz angeführt. Musikalisch umrahmt wird der gemeindliche Faschingswagen von den "Itzgrunder Musikanten". Fußgruppen und weitere Faschingswagen schließen sich an. Die Freiwillige Feuerwehr kümmert sich um die Sicherheit.

Der Gaudiwurm wird durch die närrischen Straßen von Rattelsdorf sein Ende am Festplatz "alte B 4" finden. Hier lädt "Nagelbrett Nazareth" zur After-Faschings-Party im beheizten Festzelt ein. Für die Kleinen findet der Höhepunkt im Sportheim der Sportvereinigung statt. Am Abend kann dann fleißig weiter gefeiert werden. Die Feuerwehr lädt ab 19.30 Uhr zur "Feuerwähr-Hausparty" ins Feuerwehrhaus ein. red