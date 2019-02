Gaudiwurm schlängelt sich durch die Straßen

Der Faschingsumzug der Ebensfelder-Karnevals-Gesellschaft beginnt am Dienstag, 5. März, um 13.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Die Teilnehmer werden gebeten, zur Aufstellung ab 13 Uhr über die Rinnigstraße anzufahren. Fragen zum Faschingsumzug können per E-Mail an faschingszug-ebensfeld@gmx.de gestellt werden. red