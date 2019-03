Gaudiwurm schlängelt sich durch die Badstadt

Am Samstag, 2. März, ab 14 Uhr bewegt sich wieder der Faschingsumzug des Karnevals-Klubs durch die Straßen von Bad Staffelstein. Aufstellung ist um 13 Uhr am Bahnhof. Der Zug schlängelt sich von der Bahnhofsstraße über die Angerstraße zur Adam-Riese-Halle. Anschließend ist gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen im Foyer. Der Zug wird am Rathaus von den beiden Präsidenten moderiert. red