Gaudiwurm in Unteroberndorf

Auf geht's zum 40. Faschingsumzug in Unteroberndorf am Faschingsdienstag, 5. März. Die Organisatoren haben sich zum Jubiläum viel Mühe gemacht und einen lustigen Zug mit vielen Akteuren auf die Beine gestellt. Der Gaudiwurm schlängelt sich ab 14 Uhr durch den Ort. Die Aufstellung erfolgt um 13.30 Uhr in der Straße "Am Gehaid". Von dort aus windet er sich durch folgende Straßen: Kapellenstraße, Sandstraße und Ahornstraße; er endet an der Hans-Jung-Halle. Musikkapellen, bunte und fantasievolle Wagen und lustige Fußgruppen sorgen für gute Laune und fröhliche Stimmung. Verkauf von hausgemachten Krapfen und Bratwürsten an der Ecke Sandstraße/Dörnleinsweg. red