Gaudi und Geschichten am Feuer

74 Kinder und 34 Betreuer aus dem Dekanat Kronach-Ludwigsstadt nahmen an einer unvergesslichen Ferienwoche teil. Nach 20 Jahren im Dekanats-Jugendheim Effelter Mühle in Effelter (Landkreis Kronach) wählte diesmal die evangelische Kirchengemeinde Ludwigsstadt unter Leitung von Beate Schmitt das Ferienzentrum Effelder-Rauenstein in Thüringen als Feriendomizil. In den dortigen Finnhütten fühlten sich die Frankenwälder Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren von der ersten Minute an sehr wohl.

Durch das religiös geistige Programm führten vier ehemalige Absolventen des Freiwilligen Sozialen Jahres, die dieses bei der Deutsche Indianer Pionier Mission (DIPM) absolviert hatten. In einer kurzen Andacht wurde den Ferienkindern der Bibelvers "Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg" (Psalm 119,105) nahegelegt.

Jeden Abend konnte man eine Gute-Nacht-Geschichte im Feuerschein eines Lagerfeuers anhören. Der Weckruf am Morgen erfolgte mit sanftem Gitarrenklang. Beim Agentenspiel hatten die Teilnehmer viel Spaß auf der Seilbahn, der Wasserrutsche oder an anderen Stationen. Der Höhepunkt der Woche war eine Nachtwanderung, mit anschließender Stärkung am Lagerfeuer mit Stockbrot. Für jeden Tag hatte das Team ein kleines Theaterstück eingeübt und eine Andacht vorbereitet, das Bibellesen als Angebot wurde von den Kindern auch sehr gerne angenommen. Während des Nachmittags fanden Workshops statt. Die Kinder konnten Kleiderbügel verzieren, Kissen nähen, mit Blasrohren und Armbrust schießen, sich in der Werkstatt Pistolen bauen, eigene Seifen herstellen und vieles mehr. Freibadbesuch und Geländespiele waren gleichermaßen eine große Gaudi für alle. Auch ein bunter Abend wurde von den Teilnehmern selbst gestaltet und es wurde viel gelacht. eh