Der Tennisclub macht ein Gaudi-Tennis-Turnier für alle, die nicht wirklich spielen können, am Samstag, 7. September. Gespielt wird auf der Anlage am Steinschroth von 10 bis 18 Uhr. Im Rahmenprogramm ist unter anderem eine "Hüdden-Party" mit Special-Barkeeping geboten. Schläger werden bei Bedarf gestellt. Anmelden kann man sich unter Telefon 0175/2623385 oder per Mail an stephen.bauersachs@web.de. Der Eintritt ist frei. red