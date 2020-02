Gaudi erwünscht, aber auch Kontrollen sind nötig

Der Faschingsumzug in Steinach findet wieder am Sonntag, 23. Februar, statt. Dieser startet um 13.30 Uhr. Hierzu lädt der 1. Bürgermeister Andreas Sandwall im Namen des Marktes Bad Bocklet sowie aller "Stänicher" recht herzlich die Narren und Freunde des Faschings aus Nah und Fern ein, heißt es in einer Pressemitteilung. Nach dem Faschingsumzug findet in der Henneberg-Sporthalle sowie beim Gasthaus Schneider noch ein närrisches Treiben statt.

Anlässlich des Faschingsumzugs ist die Riemenschneiderstraße von Ecke Federgasse bis kurz vor der Einfahrt zur Gebrüder-Johann-Straße ab 12 bis 22 Uhr vollständig gesperrt. Ab 12 Uhr bis zum Ende des Faschingsumzuges ist außerdem die Ortsverbindungsstraße zwischen Steinach und Roth gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet (Umleitungen sind beschildert), und es kann zu Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer kommen.

Konsum von Alkohol überwacht

Weiterhin möchte der Markt Bad Bocklet ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Regelungen zum Jugendschutz (insbesondere die Abgabe und der Konsum von Alkohol) intensiv überwacht werden.

Dazu sind unter anderem die Polizei Bad Kissingen sowie das Jugendamt Bad Kissingen mit entsprechendem Personal vor Ort. red