Gaststätte war Ziel von Einbrechern

Das Wochenende haben ein oder mehrere Täter genutzt, um in eine Gaststätte in Grub am Forst einzubrechen. Sie hebelten eine Nebentür auf und gelangten so in das Lokal. Dort durchwühlten sie sämtliche Behältnisse. Die Gaststättenbetreiber sind gerade im Urlaub, so dass ein genauer Entwendungsschaden noch nicht feststeht. Sachdienliche Zeugenhinweise werden unter Tel. 09561/645 209 entgegengenommen. pol