Gastspiele im "Baumann"

Im Oktober kommt das "ensemble peripher" aus Holzkirchen wieder ins Theater "Das Baumann". Es zeigt die Komödie "Die Tür nebenan". Sie ist Psychologin und liebt die Ruhe. Er ist Marketingchef und liebt laute Musik. Beide wohnen Tür an Tür auf demselben Stockwerk - und hassen sich inbrünstig. Fabrice Roger-Lacans spritzige Komödie garantiert einen vergnüglichen Theaterabend. Es spielen Lydia Starkulla und Bernd Berleb, die Regie führt Christiane Ahlhelm.

Gespielt wird dieses Stück am Freitag, 12. Oktober, um 20 Uhr und am Samstag, 13. Oktober, um 17 Uhr. Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Beginn. Karten gibt es unter www.das-baumann.de, im Vorverkauf bei "Sintenis Deko und Schenken" in Kulmbach, Blaicher Straße 25, oder telefonisch unter der Nummer 09221/93393. red